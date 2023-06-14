У віці 89 років помер американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії Кормак Маккарті.

Його смерть підтвердили у видавництві Alfred A. Knopf. "Письменник Кормак Маккарті помер сьогодні природною смертю в своєму будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Йому було вісімдесят дев'ять років", - йдеться в їх повідомленні в мікроблозі Twitter.

Стівен Кінг, коментуючи новину про смерть Маккарті, написав, що він - можливо, найбільший американський письменник його часу. "Він був повний років і створив прекрасні твори, але я все ще сумую через його смерть", - написав Кінг.

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Чеї відомий Кормак Маккарті

Найбільшу популярність письменнику принесли книги "Кривавий Меридіан", "Старим тут не місце" і "Дорога". За останню він отримав Пулітцерівську премію в 2007 році.

Роман "Старим тут не місце" екранізували, він отримав чотири премії"Оскар". У фільмі знялися Томмі Лі Джонс, Хав'єр Бардем і Джош Бролін.

Фільм за романом "Дорога" зняли в 2009 році. Головну роль у постапокаліптичній драмі виконав актор Вігго Мортенсен.

Роман "Кривавий Меридіан" потрапив до списку "100 кращих книг англійською мовою, виданих в період з 1923 по 2005 рік" за версією журналу Time.

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