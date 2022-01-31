Він помер у лікарні 30 січня.

На 85-му році життя помер радянський і російський кінорежисер Віктор Мережко.

Про це пише Комсомольська правда.

Його дочка розповіла, що в грудні він почав задихатися. Близькі припустили, що у нього коронавірус, але він відмовився звертатися до лікарів і зайнявся самолікуванням.

Коли його змусили пройти комп'ютерну томографію, з'ясувалося, що у нього одна легеня уражена на 90%, а друга на 95%.

Читайте такожЦимбалюк відповів підписникам, які вимагають навчити його дружину української мови"Відразу поклали в реанімацію. Треба віддати належне пітерським лікарям (спершу батько лежав у Боткінській лікарні, потім його перевели в клініку МВС): За тиждень вони змогли йому очистити легені до 65%. Він почав ходити, жартував, лікарі робили оптимістичні прогнози. І раптом у тата віднялася нога. Вирішили робити термінову операцію, ввели його в наркоз. Після тієї операції, яка лише виявила якийсь згусток крові, батько став згасати... Буквально за тиждень пішов", - розповіла дочка Мережко.

Режисер три тижні провів у реанімації, 31 січня його повинні були перевести в палату.

Віктор Мережко: що відомо про режисера

Мережко написав сценарії до понад 60 фільмів ("Трясина", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и "Под небом голубым…") и телесериалам ("Провинциалы" и "Сонька - Золотая Ручка").

Був сценаристом мультфільмів"Василиса Прекрасная", "Премудрый Пескарь", "Волчище - серый хвостище", "Медведь - липовая нога" і "Приключения пингвиненка Лоло".

У 2014 році Мережко підтримав анексію Криму Росією, а також заявив, що американці "поставили завдання посварити російський і український народи".

"Факт приєднання Криму відбувся за допомогою загальнонародного референдуму жителів Криму. ... Це була потужна, блискуче проведена операція, яка увійде в світові підручники історії. Безкровно, без пострілів, шляхом референдуму в лічені дні Крим був приєднаний", - сказав він в одному з інтерв'ю.

У липні 2017 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд на територію країни. Також його внесли в базу "Миротворця".

Також відомо, що режисер виступав проти примусової вакцинації від коронавірусу.