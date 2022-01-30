Актор помер 30 січня 2022 року.

Відомий російський і радянський актор Леонід Куравльов помер на 86-му році життя.

Останні дні він перебував у важкому стані в хоспісі. Тоді медики діагностували у нього деменцію змішаного типу, а також цереброваскулярну хворобу – патологічний стан, при якому прогресує пошкодження судин головного мозку, а нейрони поступово починають відмирати через брак кисню і поживних речовин.

Відомо, що Куравльову зробили операцію на шлунку, щоб він міг приймати їжу.

Крім того, у актора була пневмонія. Лікарям вдалося її вилікувати, але стан Куравльова так і не покращився. Більш того, напередодні смерті він почав втрачати пам'ять.

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Леонід Куравльов відомий за такими фільмами, як "Іван Васильович змінює професію", "Афоня", "Живе такий хлопець", "З лебединого", "Ваш син і брат", "Золоте теля" і "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо".

У 2014 році Куравльов підписав звернення російських діячів культури на підтримку політики президента РФ Путіна в Україні і в Криму, за що його внесли в базу "Миротворець".

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