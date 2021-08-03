Артист помер через коронавірус, йому був 71 рік.

У Росії помер актор Анатолій Рудаков, який зіграв в "Шерлоку Холмсі", "Майстрі і Маргариті", а також у багатьох інших фільмах. Артисту був 71 рік, він помер через коронавірус.

Про смерть актора повідомила колишня співробітниця кінокомпанії "Ленфільм" Ірина Тарасова, передає "Рамблер".

Тарасова розповіла, що не так давно вона вітала Рудакова з Днем народження (24 липня йому виповнився 71 рік), вже тоді він був у лікарні і боровся з коронавірусом. "Не впорався", - додала вона, говорячи про смерть актора.

Російського актора Анатолій Рудакова не стало 1 серпня. Артист знявся приблизно в 100 фільмах і серіалах. В основному, він грав епізодичні ролі. Він перевтілювався в інспектора Трейсі в "Шерлоку Холмсі", а в "Майстрі і Маргариті" він зіграв Парчевського з вар'єте.

Також актор знімався у фільмах "Сержант міліції", "Молода дружина" і "Державний кордон".

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Іван Бойко