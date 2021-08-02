Помер американський актор, відомий багатьом за серіалами "Декстер" і "Менталіст". Джею Піккету було 60 років. Артист помер раптово, на зйомках нового фільму "Долина скарбів".
Про смерть актора повідомили на сторінці, присвяченій майбутньому фільму, у Facebook.
"Джей Пікетт, наш головний герой, сценарист, продюсер і творець цього фільму, раптово помер, коли ми готувалися знімати сцену. Офіційного пояснення причини його смерті немає, але, схоже, це був серцевий напад", - написали про смерть актора його колеги.
Всі хто знаходився поруч з артистом в останні хвилини його життя, щосили намагалися йому допомогти. Однак врятувати Джея Піккета так і не вдалося.
Читайте також"Насолодитися один одним": Настя Каменських показала інтимне фото з рукою Потапа"Наші серця розбиті, і ми сумуємо разом з його сім'єю, яка так спустошена цією шокуючою трагедією", - додали колеги артиста.
Джей Піккет встиг знятися в 43 фільмах і серіалах. Його найвідоміші роботи: "Декстер", "Менталіст"," Відчайдушні домогосподарки"," Морська поліція: Лос-Анджелес", "Врятуйте Грейс" і "Дні нашого життя".
Також артист виступав продюсером при створенні чотирьох фільмів і сценаристом у двох кінокартинах.
Також вас можуть зацікавити новини:
- "Крововилив у мозок": у Києві біля гей-клубу жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої
- Зірку K-pop звинуватили в 24 зґвалтуваннях фанаток
- "Жарко як у пеклі": Леся Нікітюк спокусила фанів напівголим фото посеред озера
- "Самозакоханий спокусник": Максим Галкін постав у цікавому образі
- "Не поважає закони": Павло Зібров жорстко "розніс" інтер за російський переклад реклами Винника