Джей Піккет раптово помер та не встиг закінчити свою роботу в "Долині скарбів".

Помер американський актор, відомий багатьом за серіалами "Декстер" і "Менталіст". Джею Піккету було 60 років. Артист помер раптово, на зйомках нового фільму "Долина скарбів".

Про смерть актора повідомили на сторінці, присвяченій майбутньому фільму, у Facebook.

"Джей Пікетт, наш головний герой, сценарист, продюсер і творець цього фільму, раптово помер, коли ми готувалися знімати сцену. Офіційного пояснення причини його смерті немає, але, схоже, це був серцевий напад", - написали про смерть актора його колеги.

Всі хто знаходився поруч з артистом в останні хвилини його життя, щосили намагалися йому допомогти. Однак врятувати Джея Піккета так і не вдалося.

Читайте також"Насолодитися один одним": Настя Каменських показала інтимне фото з рукою Потапа"Наші серця розбиті, і ми сумуємо разом з його сім'єю, яка так спустошена цією шокуючою трагедією", - додали колеги артиста.

Джей Піккет встиг знятися в 43 фільмах і серіалах. Його найвідоміші роботи: "Декстер", "Менталіст"," Відчайдушні домогосподарки"," Морська поліція: Лос-Анджелес", "Врятуйте Грейс" і "Дні нашого життя".

Також артист виступав продюсером при створенні чотирьох фільмів і сценаристом у двох кінокартинах.

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Автор: Поліна Кузенко