Співаку було усього 25 років.

Помер український співак та учасник "Голосу країни" Євген Щавлінський. Артиста вбила тяжка хвороба, в нього був рак. Йому було 25 років.

"Сьогодні перестало битися серце Євгена Щавлінського, автора пісні "Зцілення" з першого збірного українського альбому "Він у всьому". Євген народився 12.11.1997 у місті Рівне. Свою першу авторську композицію він написав у 2014 році", - повідомляється на сторінці wholeheart в Instagram.

Відомо, що співак записав два альбоми під псевдонімом Shchavlinskyi. Також він займався саунд-продюсуванням та працював сесійним гітаристом.

"Про свою творчість говорив так: "Є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, а ж інші, які пишуться місяцями і як пазл складаються з різних обставин та емоцій. Єдине, що спільне для пісень, які я можу назвати своїм мистецтвом, – це чесність". У 2021 році одружився з любов’ю всього його життя – Сарою, яка стала його підтримкою у боротьбі з непростою хворобою – раком, який на той момент вже сягнув четвертої стадії", - додали у релігійній організації.

Щавлінський у "Голосі країни"

Співак виступив на сліпих прослуховуваннях у 2 випуску 8 сезону музичного проекту "Голос країни". Там Щавлінський виконав пісню Sing.

Журі сподобався спів артиста. Проте до нього ніхто не повернувся. Сам Щавлінський тоді розповів, що це його не сильно засмутило, адже в нього вже була можливість заробляти на життя творчістю.

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