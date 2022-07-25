Актор помер у віці 80 років.

24 липня помер англійський актор Девід Уорнер, який зіграв у таких культових фільмах як "Титанік", "Омен", "Трон", "Загублений світ" і "Планета мавп".

Відомо, що останні дні він провів у будинку престарілих, в якому медробітники доглядають за професійними акторами та представниками інших театральних професій. Його життя забрала злоякісна пухлина.

Варто зазначити, що для світу кіно це велика втрата. Уорнер був талановитим актором. Це відзначали і різні кінокритики.

Академія фантастичних фільмів, фентезі і фільмів жахів США номінувала Уорнера на премію "Сатурн" як найкращого актора другого плану в картині "Подорож в машині часу" (1979).

Девід Уорнер номінувався на премію BAFTA як найкращий британський актор за роль в картині "Морган: відповідний випадок для терапії" (1966). Він отримав премію "Еммі" як найкращий актор другого плану за телесеріал "Masada" (1981) і сім разів номінувався на неї.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 липня померла відома українська актриса Руслана Писанка. Вона також боролася з онкологією, але їй не вдалося перемогти хворобу.

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