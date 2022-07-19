Зірка померла через важку хворобу.

Українська актриса і телеведуча Руслана Писанка померла в ніч з 18 на 19 липня. Її не стало на 57 році життя.

Про це повідомляє "Сніданок з 1+1".

Відзначається, що актриса після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала до Німеччини, де лікарі у неї діагностували важку хворобу.

"Велика війна змусила її виїхати до Німеччини. Там лікарі діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Руслана Писанка жила досить насиченим життям. Вона була дуже позитивною людиною, і її потужна енергія передавалася глядачам навіть через екран.

Крім акторської творчості, вона ще й брала участь у різних проектах - "Танці із зірками", "Зважені та щасливі", "Зірка+Зірка".

Відомо, що в неї залишився чоловік, бізнесмен Ігор Ісаков.

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