Артист продав понад 100 мільйонів альбомів у всьому світі та знявся в більш ніж 65 фільмах.

Помер відомий американський співак та актор Meat Loaf. Йому було 74 роки.

Про це повідомляється на офіційній сторінці артиста у Facebook.

"З важким серцем оголошуємо, що незрівнянний Meat Loaf помер в оточенні своєї дружини Дебори, дочок Перл та Аманди й близьких друзів", – йдеться у публікації.

Зазначається, що кар'єра артиста тривала шість десятиліть: він продав понад 100 мільйонів альбомів у всьому світі та знявся в більш ніж 65 фільмах.

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Американський рок-співак, кіно- і театральний актор. Його справжнє ім'я при народженні – Марвін Лі Едей.

Здобув широку популярність після виходу успішного альбому Bat Out of Hell, який залишається у списку десяти найбільш продаваних музичних альбомів усіх часів.

У 1981 році змінив ім'я на Майкл.

В якості актора Meat Loaf знявся у таких фільмах та серіалах, як "Шоу жахів Роккі Хоррора", "Бійцівський клуб", "Світ Вейна", а також "Доктор Хаус" та "Байки зі склепу".

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