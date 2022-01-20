Гаспар Ульєль отримав серйозні травми під час катання на лижах. Лікарям не вдалося врятувати життя актора.

Генеральний директор гірськолижного курорту "Ла-Розьєр" Жан Регальдо дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому розповів обставини загибелі актора Гаспара Ульєля.

За його словами, в Савойї 37-річний Гаспар Ульєль катався на "синіх" трасах, які мають середній рівень складності. Під час проходження однієї з ділянок він несподівано зіткнувся з іншим лижником. Це сталося вчора близько 16:00, повідомляє BFMTV.

"Зіткнення сталося на стику двох трас. Це траси, доступні для лижників із середнім рівнем підготовки. Вони не являють особливої складності. Погода також була хороша, сніговий покрив рівний", - пояснив представник курорту.

Читайте такожПомер один з найкрасивіших французьких акторів Гаспар УльєльЯк з'ясувалося, Гаспар Ульєль знаходився на трасі без шолома. Саме тому в результаті зіткнення він отримав серйозну травму голови і майже відразу втратив свідомість. Лижник, з яким зіткнувся актор, був у шоломі і ніяких пошкоджень не отримав.

Незабаром після того, що сталося на місце трагедії прибули рятувальники. Вони оперативно надали Гаспару першу медичну допомогу, а потім на вертольоті доставили в місцеву лікарню. Однак врятувати життя зірці французького кіно не вдалося.

В даний час на місці трагедії продовжують працювати оперативні служби. Поліцейські вже почали розслідування, опитавши всіх свідків. Іноземний турист, з яким зіткнувся Ульєль, здав аналізи, але в його крові не було виявлено ні алкоголю, ні наркотиків.

Смерть артиста стала потрясінням для всієї кіноспільноти. Багато режисерів, з якими працював Гаспар, висловили співчуття, побажавши родичам артиста гідно пройти через випробування.

Хто такий Гаспар Ульєль

Міжнародну популярність Гаспар Ульєль здобув після виконання однієї з головних ролей у детективній драмі Жан-П'єра Жене "Довгі заручини" (екранізація однойменного роману Себастьяна Жапрізо). Іншою помітною роботою актора стала роль молодого Ганнібала Лектера в картині Пітера Веббера "Ганнібал: Сходження". Лауреат премії "Сезар" (2005).

З 2013 року Гаспар перебував у відносинах з французькою моделлю і співачкою Гаеллі П'єтрі. 9 лютого 2016 року у пари народився син.