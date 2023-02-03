3 лютого стало відомо, що з життя пішов знаменитий французький модельєр Пако Рабан.

Він - засновник люксового будинку моди Paco Rabanne. Поки не повідомляється, чому саме його не стало, пише Le Monde. Відомо, що Рабан помер у себе вдома в Бретані.

Хто такий Пако Рабан і чим він відомий

Французький модельєр баскського походження, засновник власного будинку високої моди Paco Rabanne. Він вважається революціонером у світі моди 60-х років. Під його авторством з'явилося 5 книг про модельну творчість.

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За освітою Пако був архітектором. Ще під час навчання його почала приваблювати модна справа, і він почав створювати у себе вдома біжутерію з доступних матеріалів для Баленсіаги - там в ті часи працювала його мати.

Потім Рабан перейшов до створення суконь, використовуючи не тільки тканину, а папір, метали і пластик. Саме Пако Рабан став першим, хто під час дефіле на подіумі став використовувати музичний супровід.

Нагадаємо, померла актриса, яка зіграла Венздей Адамс у серіалі 60-х. Лізи Лорінг не стало у віці 64 років.

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