Ліза Лорінг померла у віці 64 років.

Померла актриса Ліза Лорінг, яка першою зіграла Венздей Адамс в серіалі 60-х. Жінці було 64 роки. Про це повідомляє Deadline.

Відомо, що кілька днів тому Лорінг перенесла інсульт, і всі ці дні перебувала на апараті штучного життєзабезпечення. Як повідомила журналістам її близька подруга Лор Джейкобсон, Ліза була відключена від апарату.

"Чотири дні тому Ліза перенесла обширний інсульт, викликаний курінням і високим кров'яним тиском. Вона була підключена до апарату життєзабезпечення протягом трьох днів. Її сім'я прийняла важке рішення відключити апарат, і минулої ночі вона померла", - сказала Джейкобсон.

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Чим відома Ліза Лорінг

Її найбільш знаковою роллю вважається Венздей Адамс в серіалі "Сімейка Аддамс" в серіалі 60-х.у 1977 році Ліза Лорінг знову зіграла Венздей у фільмі "Хеллоуїн з новою сімейкою Аддамс".

Ходять чутки, що культовий танець Дженни Ортеги в серіалі "Уенздей" 2022 року був частково заснований на сцені з Лізою Лорінг.

Нагадаємо, який вигляд в реальному житті має Венздей Аддамс.

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