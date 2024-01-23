Чоловіку було 82 роки.

Засновник легендарного диско-гурту "Boney M" Франк Фаріан пішов з життя. Про це повідомило видання ВВС, посилаючись на слова рідних чоловіка. Що стало причиною смерті - поки невідомо.

Музикант помер у своєму будинку в Маямі. Останнім часом, за словами родичів Франка, він був слабким. Відомо, що 2 роки тому йому замінили серцевий клапан. Це негативно позначилося на здоров'ї Фаріана. Невдовзі він пересів в інвалідний візок та був змушений використовувати дихальний апарат.

Що відомо про Франка Фаріана

Франк Фаріан народився у 1941 році у Кірні, на південному заході Німеччини. Здобув освіту шеф-кухаря, а також займався музикою. Спочатку був співаком, а потім вирішив стати продюсером.

Його найвідоміша продюсерська робота - це гурт "Boney M", який він заснував у 1976 році. Згодом колектив увійшов до Книги рекордів Гіннесса, як колектив, який реалізував найбільшу кількість синглів у Великій Британії.

Франк є автором таких світових хітів колективу, як "Daddy Cool", "Ma Baker", "Rivers of Babylon" та інших.

Фаріан також заснував дует "Milli Vanilli" та працював з такими музикантами, як Міт Лоуф та Стіві Вандер, а також був долучений до створення треку "Eruption" гурту "Van Halen".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки серіалу "Беверлі-Гіллз" Девіда Гейла. Чоловіку було 58 років.

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