Чоловіку було 58 років.

Американський актор та зірка відомого серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Девід Гейл пішов з життя. Причини смерті чоловіка поки не розголошують. Про це повідомляє видання The New York Times.

Колеги та друзі актора висловили свої співчуття рідним та згадали, яким він був.

"Девід був доброю людиною, з тих, з ким я хотів би частіше спілкуватися. Він був повний життя та неймовірних історій. Я вдячний долі, що знав його. Я такий засмучений цією втратою, втратою для всього світу. Він був подарунком для всіх нас", - написав його друг.

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Пам'ять Гейла вшанувала і його колега Шері.

"Ми так любили Девіда. Він був одним із найкращих хлопців. Надсилаю любов йому та його родині. Моє серце розбите. Він був найвірнішим другом, який підтримував мене. Я вже сумую", - зазначила жінка.

Сестра Девіда прокоментувала болісну втрату так:

"У моєму житті не було жодного дня, коли б ти не був зі мною поруч. Ти був завжди моїм партнером, завжди моїм найкращим другом, готовим зіткнутися з будь-чим і з будь-ким разом зі мною. Я буду міцно тримати тебе кожен день у своєму серці. Ти чудова, любляча, дивовижна людина, за якою я сумуватиму щосекунди назавжди".

Що відомо про Девіда Гейла

Девід Гейл став відомим завдяки ролі Стюарта в серіалі "Беверлі-Гіллз 90210". Там він зіграв нареченого головної героїні Бренди Волш, яку втілила на екрані акторка Шеннен Доерті.

Також актор запамʼятався ролями у таких кінокартинах, як "Швидка допомога", "Робін Гуд", "Саванна", "Порт Чарльз" та інших.

Нагадаємо, у 2019 році помер ще один актор серіалу "Беверлі-Гіллз" Люк Перрі. Його екстрено шпиталізували з інсультом. Коли медики прибули на виклик, 52-річний актор іще був притомний та розмовляв, проте згодом стан погіршився. У лікарні Лос-Анджелеса Люка ввели в стан штучної коми, з якої він вже не повернувся.

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