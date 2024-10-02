На момент смерті актору було 84 роки.

Помер відомий американський актор, зірка культового фільму "Міцний горішок 2" Джон Еймос. Артиста не стало на 85-му році життя.

Трагічну звістку повідомили рідні знаменитості, пише видання People. Виявилося, що Еймос пішов з життя ще 21 серпня, але про його відхід у засвіти стало відомо лише зараз. Причин смерті не розкривають, але, як повідомив син кінозірки Келлі Крістофер Амос, батько помер природною смертю.

"Із глибоким сумом повідомляю вам, що мій тато відійшов у вічність. Він був найдобрішою людиною із золотим серцем. Його любили в усьому світі. Багато шанувальників вважають його своїм телевізійним батьком. Він прожив хороше життя. Його спадщина продовжить жити в його видатних роботах на телебаченні та в кіно", – наголосив Амос.

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Син знаменитості підкреслив, що актор завжди фанатів від своєї справи та був відданий їй. Майже все своє життя він присвятив кіно та зробив великий вклад у цю індустрію.

Що відомо про Джона Еймоса

Еймос здобув популярність завдяки ролі Джеймса Еванса, голови сім'ї в серіалі "Добрі часи". Його персонаж у цьому шоу вважався одним із перших позитивних образів темношкірих батьків на американському телебаченні.

У 1988 році артист зіграв власника ресторану швидкого харчування у фільмі "Поїздка в Америку". Після цієї ролі він перевтілився у тюремного охоронця у стрічці "Тюряга" Сильвестра Сталлоне. Крім того, Еймос також знімався у серіалах "Поїздка до Америки", "Принц з Беверлі-Гіллз".

Проте найбільшу славу Джону принесла участь у другій частині культового бойовика "Міцний горішок". В фільмі він зіграв роль офіцера спецпідрозділу.

Нагадаємо, раніше пішов з життя зірка фільму "Поліцейський із Беверлі-Гіллз" Джон Ештон. Стало відомо, якою була причина смерті.

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