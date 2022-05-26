Актор помер уві сні, проте про причини смерті поки не повідомляється.

Померти американський актор Рей Ліотта, який став зіркою фільму Мартіна Скорсезе "Славні хлопці".

Актор помер у Домінікані у віці 67 років. Про це повідомляє Deadline.

Відомо, що він помер уві сні, проте про причини смерті поки не повідомляється.

Відзначається, що останнім часом Ліотта часто знімався. Серед його нещодавніх картин "Численнs святі Ньюарка", "Iлюбна історія" та "Без різких рухів".

Актор також повинен був зіграти головну роль у стрічці "Речовина" разом з Демі Мур і Маргарет Куеллі.

Рей Ліотта: що про нього відомо

Рей Ліотта народився 18 грудня 1954 року в Ньюарку.

Його дебютом в кіно став серіал "Інший світ", в якому він знявся в 1978 році.

Пізніше актор прославився не тільки завдяки ролі гангстера Генрі Хілла в культовій картині Скорсезе, але і за рахунок таких проектів, як "Джон Кью", "Ганнібал", "Корріна, Корріна" та "Ідентифікація".

За роль в серіалі "Швидка допомога" отримав премію "Еммі" в номінації "Кращий запрошений актор в драматичному серіалі".