Актриса померла, не виходячи з коми.

Голлівудська актриса Енн Хеч померла через тиждень після дорожньо-транспортної пригоди. Її не стало 12 серпня у віці 53 років.

Відомо, що тиждень тому вона потрапила в ДТП в Лос-Анджелесі. Актриса сіла за кермо в нетверезому стані, в результаті чого не впоралася з керуванням і протаранила гараж, а потім в'їхала в будинок. Її машина загорілася на місці.

Хеч перебувала в авто до тих пір, поки рятувальники її не дістали. Тоді Енн госпіталізували, але вже через пару днів вона впала в кому. 12 серпня зірки "Шість днів, сім ночей" не стало.

Крім того, раніше її близькі говорили про те, що шанси на порятунок Хеч дорівнювали нулю, оскільки у неї діагностували ураження головного мозку. Відомо, що її органи планують використовувати в донорських цілях.

Чим відома Енн Хеч

Одразу після закінчення школи Енн переїхала в Нью-Йорк, де прийняла пропозицію на зйомки в серіалі "Інший світ". З 1987 по 1991 рік вона виконувала в ньому роль Вікі Карсон, за яку в 1991 році отримала премію "Еммі".

Вона з'явилася в таких фільмах як "Донні Браско" (1997), "Вулкан" (1997), "Я знаю, що ви зробили минулого літа" (1997), "Шість днів, сім ночей" (1998), "Психо" (1998) та інших.

У 2008 році актрису можна було побачити в мелодрамі "Бабій" в парі з Ештоном Кутчером, в 2011 - в кримінальній драмі "Бастіон" в ролі Катерини, а в 2012 - в драмі "Артур Ньюман" з Коліном Фертом і Емілі Блант.

У 2015 році відбулася світова прем'єра бойовика "Шалена карта", в якому партнерами Енн Хеч по знімальному майданчику стали Джейсон Стейтем, Стенлі Туччі і Майло Вентімілья.

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