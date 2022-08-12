Зараз лікарі підтримують життєдіяльність її органів, щоб встановити, чи можна їх використати для донорства.

Голлівудська актриса Енн Хеч не виживе після автокатастрофи, в яку вона потрапила минулого тижня, врізавшись на своєму автомобілі в двоповерхову будівлю в Лос-Анджелесі.

Як повідомила сім'я актриси, з тих пір Хеч знаходиться в комі, передає Бі-бі-сі.

За повідомленням близьких актриси, вона страждає від гострого аноксичного ураження головного мозку (при такому пошкодженні мозок відчуває нестачу кисню).

"Ми хочемо подякувати всім за добрі побажання і молитви про одужання Енн", - сказано в заяві сім'ї.

Близькі актриси уточнюють, що зараз лікарі підтримують життєдіяльність її органів, щоб встановити, чи можна їх використовувати в донорських цілях.

Як повідомляв УНІАН, Енн Хеч потрапила в аварію 5 серпня. За повідомленням поліції, вона на великій швидкості врізалася в житловий будинок в Лос-Анджелесі, після чого її машина загорілася, для гасіння пожежі знадобилося близько години.

Поліція уточнила, що попередні результати аналізів крові показали присутність в її організмі хімічних речовин, однак щоб встановити, про які саме препарати йдеться, потрібні додаткові дослідження.

Поліцейський департамент Лос-Анджелеса повідомляє, що аварія кваліфікується як подія, пов'язана з керуванням автомобілем в нетверезому стані.

Чим відома Енн Хеч

З 1987 по 1991 рік вона виконувала роль Вікі Карсон в серіалі "Інший світ", за яку в 1991 році отримала премію "Еммі".

Хеч, якій зараз 53 роки, також відома ролями в таких популярних голлівудських фільмах, як " Донні Браско "(там вона знімалася разом з Аль Пачіно і Джонні Деппом), а також "Я знаю, що ви зробили минулого літа" (1997).

Вона також грала головну роль в рімейку класичного фільму Альфреда Хічкока "Психо", випущеному в 1998 році.

В останні роки Хеч брала участь в американській версії популярної у всьому світі програми "Танці з зірками" (Dancing with the Stars).

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