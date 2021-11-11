Колись перша красуня радянського кінематографа Валентина Малявіна провела останні роки життя в будинку престарілих.

На 81-му році життя померла відома російська актриса театру і кіно Валентина Малявіна.

Про це повідомив її перший чоловік актор Олександр Збруєв, повідомляє "РИА Новости".

"Сталося це 30-го того місяця, а повідомлення було тільки зараз", — сказав він.

Збруєв повідомив, що останні роки Малявіна повністю осліпла і жила в пансіонаті для людей похилого віку в Підмосков'ї, повідомляє "П'ятий канал".

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Знаменитість поховали на Троєкуровському кладовищі у вузькому колі. "Вона була вже зовсім сліпа. За нею доглядали, але це було вже не життя, а йшло до того, що все закінчилося", — говорить Збруєв.

Валентина Малявіна: що відомо про актрису

Малявіна народилася 18 червня 1941 року в Москві. Відома ролями у фільмах "Іванове дитинство", "Король-олень", "Коли поруч чоловік".

У 1878 році її почали звинувачувати в смерті цивільного чоловіка Станіслава Жданька. У 1983-му її визнали винною в умисному вбивстві. На волю вона вийшла в 1988 році за амністією.

Після звільнення Малявіна знялася в декількох фільмах, а в 1993 році отримала звання заслуженої артистки Росії.

ЗМІ повідомляли, що вона виявилася жертвою шахраїв, які переписали її квартиру на себе. Тоді жінка сильно пила.

Автор: Віолетта Орлова