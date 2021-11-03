Актор кілька років боровся з онкологічним захворюванням.

У Москві помер актор Дмитро Гуменецький, відомий за роллю Шмідта в серіалі "Бригада".

Йому було 49 років, артист помер від раку 29 жовтня в хоспісі. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Читайте такожПомер зірка "Бригади" та "Бумера" Віталій АльшанськийПохорон актора відбувся ще 31 жовтня, але про нього стало відомо тільки зараз. На церемонії були присутні тільки рідні та близькі.

Гуменецький: що про нього відомо

У 2016-му Гуменецький був засуджений на вісім років колонії суворого режиму за зберігання 280 кілограмів концентрату спайса. У квітні 2021 року вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням (УДО) у зв'язку з хворобою.

Служив у спецназі внутрішніх військ РФ у званні майора.

Актор прославився після ролі Шмідта, начальника охорони головного героя Саші Білого в серіалі "Бригада". Але закріпитися в кіноіндустрії він так і не зміг.

Крім "Бригади", Гуменецький знімався у фільмі "Бумер" і серіалах "Магнітні бурі" і "Правда приховує брехню".

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Автор: Ольга Робейко