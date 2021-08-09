Актрисі був 81 рік, причини смерті артистки поки що не розкриваються.

У Росії померла відома актриса, яка зіграла в серіалах "Москва сльозам не вірить" і "Татусеві дочки". Тетяна Жукова-Кіртбая зіграла понад 100 ролей і продовжувала свою кар'єру аж до своєї смерті.

Зірки "татових дочок" не стало 9 серпня, повідомили в прес-службі театру "Співдружність акторів Таганки", де російська актриса працювала в останні роки.

"З 1966 року Тетяна Іванівна була актрисою Театру на Таганці, а в 1992 прийшла працювати в театр "Співдружність акторів Таганки". На рахунку Тетяни Іванівни ролі в більш ніж сорока фільмах. Для колективу "Співдружності акторів Таганки" Тетяна Іванівна була справжньою берегинею професійних традицій і наставником для молодих колег", — вказується в повідомленні.

Тетяні Жуковій-Кірбая був 81 рік. Причини смерті актриси поки що не повідомляються.

У серіалі" Татусеві дочки" артистка зіграла роль пенсіонерки Жихарєвої, яка жила по сусідству з сім'єю Васнецових. А в "Москва сльозам не вірить" актриса постала в образі працівниці хімчистки. Тетяна Жукова-Кіртбая запам'яталася багатьом як виконавиця ролей літніх жінок з непростим характером. У такому амплуа вона також постала в серіалі "Моя прекрасна няня".

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Автор: Іван Бойко