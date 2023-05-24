Зазначається, що виконавиця мала проблеми зі здоров'ям.

Відома американська співачка Тіна Тернер пішла з життя у віці 83 років. Легендарна виконавиця померла в Швейцарії.

"Тіна Тернер," королева рок-н-ролу", мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Кюснахті поблизу Цюріха, Швейцарія. Світ втратив музичну легенду і зразок для наслідування", - пише видання Sky News.

Відзначається, що зірка народилася в США. Слава прийшла до неї разом з піснею River Deep, Mountain High.

Крім того, найпопулярнішими хітами стали пісні:

The Best

Proud Mary

Private Dancer

What’s Love Got to Do With It

Тіна Тернер закінчила музичну кар'єру - що відомо

Співачка не приховувала, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Крім того, вона страждала від посттравматичного розладу через постійні побиття першого чоловіка і музиканта Айка Тернера.

У 2013 році вона пережила інсульт, а через кілька років у неї виявили рак кішківника. Після цього у неї діагностували ниркову недостатність, через що в 2017 році співачці зробили операцію і пересадили нирку.

У 2021 році 81-річна Тернер зняла автобіографічний фільм, в якому розповіла, чому вирішила покинути сцену.

За свою кар'єру співачка отримала безліч нагород, серед яких вісім Греммі, а журнал Rolling Stone назвав її однією з найвидатніших співачок сучасності.

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