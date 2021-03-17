Співачка вже попрощалася з шанувальниками.

81-річна співачка Тіна Тернер зняла автобіографічний фільм, в якому розповіла, чому вирішила покинути сцену.

Читайте такожПопулярна модель роздяглася прямо посеред лісу

Про це повідомляє The Sun.

За словами Тернер, вона хоче провести залишок життя поза камерами. Вона розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Тіна страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у своєму першому шлюбі з музикантом Айком Тернером.

А в 2013 році вона пережила інсульт. А ще через кілька років у неї виявили рак кишківника. Потім у неї розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 року власниці восьми Греммі зробили операцію і пересадили нирку. Донором став другий чоловік поп-зірки - Ервін Бах, за якого вона вийшла заміж в 2013 році.

УНІАН зібрав найпопулярніші пісні легендарної співачки Тіни Тернер

The Best

I Don't Wanna Lose You

Private Dancer

Proud Mary

Soul Deep

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич