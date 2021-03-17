81-річна співачка Тіна Тернер зняла автобіографічний фільм, в якому розповіла, чому вирішила покинути сцену.
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Про це повідомляє The Sun.
За словами Тернер, вона хоче провести залишок життя поза камерами. Вона розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Тіна страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, яке зазнала у своєму першому шлюбі з музикантом Айком Тернером.
А в 2013 році вона пережила інсульт. А ще через кілька років у неї виявили рак кишківника. Потім у неї розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 року власниці восьми Греммі зробили операцію і пересадили нирку. Донором став другий чоловік поп-зірки - Ервін Бах, за якого вона вийшла заміж в 2013 році.
УНІАН зібрав найпопулярніші пісні легендарної співачки Тіни Тернер
The Best
I Don't Wanna Lose You
Private Dancer
Proud Mary
Soul Deep
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