Людмила Купіна померла у віці 76 років.

Радянська актриса Людмила Купіна померла на 77 році життя. Причина смерті поки невідома. Родичі поки не повідомили дату і місце прощання з актрисою.

Про це повідомляє "П'ятий канал".

Причиною смерті міг стати коронавірус, яким Купіна заразилася в кінці вересня. Її стан почав різко погіршуватися. В результаті артистку перевели в реанімацію з ураженням легень до 76%.

Відзначимо, Купіна запам'яталася роллю у фільмі "Службовий роман". Там вона зіграла співробітницю статистичної установи. Фільм Ельдара Рязанова з'явився в 1977 році, а вже в наступному році він став лідером прокату. Станом на 2021 рік "Службовий роман" набрав на YouTube майже 35 мільйонів переглядів.

Людмила Купіна: що про неї відомо

У 1969 році артистка закінчила Московське вище театральне училище імені Щукіна. Багато років вона грала в Московському театрі кіноактора.

Крім театральних постановок, вона також була залучена в кіно. Купіна знялася більш ніж в 20 стрічках, серед яких "Службовий роман", "Я тебе ніколи не забуду", "Трембіта", "Обрив", "Вічний поклик", "Людина на полустанку".

Читайте такожАlyona аlyona зізналася, що покидає соцмережі: "це критично"Нагадаємо, раніше російський співак Андрій Губін заявив, що хоче померти. Ще в "нульових" лікарі поставили Андрію Губіну діагноз – лівостороння прозопалгія. Це неврологічна аномалія, через яку пацієнта мучать болі по всьому тілу. Губін припускає, що причина його хвороби може бути в спортивних травмах дитинства та юнацтва.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич