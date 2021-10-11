Після поста Мішиної про розрив з Еллертом вона неохоче коментує чутки, що стосуються особистого життя.

Відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" й шоу "Холостячка" Ксенія Мішина рідко відповідає на коментарі у мережі або запитання з приводу її коханого Олександра Еллерта. Але цього разу вона не стрималася.

Читайте такожКсенії Мішиній влаштували цькування за шоу "Україна має талант" - за неї заступилась відома ведучаНа своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото поруч із собакою і підписала його: "Ось що значить: "Я біля твоїх ніг".

У коментарі до Мішиної прийшла дописниця й запитала: "А куди ваш коханий пропав? Його все менше показуєте?".

На що Ксенія жартівливо відповіла: "Дуже красивий. Боюся, що вкрадуть".

Стосунки Мішиної й Еллерта: що відомо

Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті "Холостячка". У фіналі проекту вона обрала шоумена Олександра Еллерта, з яким після проекту почала жити разом. Пара разом відпочивала і навіть планувала весілля.

Але в липні 2021 року Мішина шокувала всіх постом в Instagram, в якому оголосила про розставання з Еллертом. На пост-шоу "Як вийти заміж" Ксенія розповіла, що зараз у них з Олександром складний період у стосунках, але вони намагаються їх зберегти.

Автор: Ольга Робейко