Знаменита співачка спростувала чутки про свою госпіталізацію, показавши, як вона відзначає Вербну неділю.

Алла Пугачова, якій останнім часом ЗМІ приписують інфаркт і госпіталізацію, показала себе на сімейному святі. Вони з Галкіним і дітьми виїхали з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Імовірно, пара зупинилася в Ізраїлі. Звідти Алла записала відео.

На опублікованих в Instagram кадрах Пугачова сидить за столом, і з келихом вина вітає з Вербною неділею.

У коментарях до відеозапису численні шанувальники Примадонни уточнили, що повіт з Росії позитивно відбився на зовнішності артистки - вона виглядає красивіше і молодше.

"Зі святом, Алла Борисівна", "Красунчики" ,"Дуже раді Вас бачити", "Відмінно виглядаєте", "Ви на канікулах?",- пишуть підписники.

Нагадаємо, в Нью-Йорку перед концертом "путінського клоуна" Сабурова українці влаштували акцію протесту.

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