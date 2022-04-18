Перед концертом коміка Нурлана Сабурова в Нью-Йорку провели акцію протесту на підтримку України. Пов'язана акція з тим, що нещодавно гуморист на одному зі своїх концертів сказав, що боїться говорити про війну в Україні, тому що у нього є сім'я, а пізніше пожартував про дівчину, яка вийшла на сцену в сукні з кривавими плямами.
Відео з акції протесту з'явилося в Telegram-каналах.
Крім того, на відео видно, що один із глядачів заступився за активістку з України, над якою артист невдало пожартував на попередньому виступі. Сміливого глядача одразу ж грубо вивели з приміщення.
Нагадаємо, раніше концерт "путінського клоуна" Сабурова в Чикаго скасували, завдяки тиску української діаспори.
Раніше УНІАН писав, що вчинки Сабурова прокоментував український блогер Олексій Дурнєв, сказавши, що той боїться втратити все, над чим працював багато років.