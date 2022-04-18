Бойкотували захід через образу коміка в бік дівчини, що вийшла на минулому концерті на сцену в сукні з кривавими плямами.

Перед концертом коміка Нурлана Сабурова в Нью-Йорку провели акцію протесту на підтримку України. Пов'язана акція з тим, що нещодавно гуморист на одному зі своїх концертів сказав, що боїться говорити про війну в Україні, тому що у нього є сім'я, а пізніше пожартував про дівчину, яка вийшла на сцену в сукні з кривавими плямами.

Відео з акції протесту з'явилося в Telegram-каналах.

Крім того, на відео видно, що один із глядачів заступився за активістку з України, над якою артист невдало пожартував на попередньому виступі. Сміливого глядача одразу ж грубо вивели з приміщення.

Нагадаємо, раніше концерт "путінського клоуна" Сабурова в Чикаго скасували, завдяки тиску української діаспори.

Раніше УНІАН писав, що вчинки Сабурова прокоментував український блогер Олексій Дурнєв, сказавши, що той боїться втратити все, над чим працював багато років.

Вас також можуть зацікавити новини: