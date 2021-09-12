Актриса показала фото з відпочинку.

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в Instagram фотографії, на яких позує в суміжному чорному купальнику.

Зірка лежить у величезній сітці-гамаку і ловить сонячні промені. При цьому шанувальники помітили, що у Мішиної видно животик. Так, це стало приводом для обговорення її ймовірної вагітності від коміка Олександра Еллерта, якого вона вибрала у фіналі першого сезону шоу "Холостячка".

"Ксюшо, дуже красиво, але животик себе проявляє! Мрія Еллерта, буде народження нового", "Божественна богиня", "Вай, яка красива", "Неймовірно приваблива дівчина", "Попалася русалочка в сітку", - пишуть шанувальники в коментарях.

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18 грудня 2020 року відбувся фінал проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною, в якому актриса вибрала коміка Олександра Еллерта. І це попри те, що фаворитом серед глядачів був Олексій Тригубенко. Його зірка відправила додому.

Після проекту Ксенія і Олександр почали жити разом і ділитися спільними фотографіями з відпочинку. Вони навіть подейкували про весілля.

У липні 2021 року Ксенія оголосила про розставання з коханим Олександром. Пізніше пару помічали разом, але вони поки ніяк не коментують своє можливе возз'єднання.

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Автор: Діана Могилєвич