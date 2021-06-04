Відома 26-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими знімками.

Популярна модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

На нових знімках Роуз позує у пікантній позі, сидячи на полу. З одягу на ній тільки стрінги бежевого кольору і легка кофтинка від @prettylittlething, яка ледь прикриває оголені груди моделі.

Волосся модель розпустила і нанесла нюдовий макіяж з акцентом на губи.

"Затишна королева", - підписала знімки модель.

Роуз вказала локацію, де були зроблені знімки - це популярний іспанський курорт Ібіца.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Іван Бойко