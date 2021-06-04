Популярна модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
На нових знімках Роуз позує у пікантній позі, сидячи на полу. З одягу на ній тільки стрінги бежевого кольору і легка кофтинка від @prettylittlething, яка ледь прикриває оголені груди моделі.
Волосся модель розпустила і нанесла нюдовий макіяж з акцентом на губи.
"Затишна королева", - підписала знімки модель.
Роуз вказала локацію, де були зроблені знімки - це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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