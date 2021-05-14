Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожМодель Демі Роуз поділилася гарячими фото з відпочинку на ІбіціНа новому знімку Роуз позує на заході сонця і на тлі моря у рожевій довгій сукні вигадливого покрою.
Волосся модель розпустила і кокетливо відхилила голову назад.
"Рай це не місце, а відчуття", - підписала знімки модель.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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