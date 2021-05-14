26-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим знімком.

Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожМодель Демі Роуз поділилася гарячими фото з відпочинку на ІбіціНа новому знімку Роуз позує на заході сонця і на тлі моря у рожевій довгій сукні вигадливого покрою.

Волосся модель розпустила і кокетливо відхилила голову назад.

"Рай це не місце, а відчуття", - підписала знімки модель.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Іван Бойко