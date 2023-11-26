Дівчина вдруге стане мамою.

Українська блогерка Настя Талпа нещодавно вийшла заміж за Богдана Скальницького, а зараз вона поділилася ще однією радісною новиною - пара чекає на дитину.

Настя влаштувала сюрприз своєму коханому. Про поповнення в родині вона повідомила йому в машині. Дівчина вручила Богдану конвертик, в якому був подарунок для нього. Це виявився позитивний тест на вагітність.

Також на опублікованому відео можна побачити, як Талпа дзвонить своїм близьким і повідомляє їм цю новину. За пару всі пораділи.

Крім того, Талпа розповіла, що не відразу повірила своєму щастю. У неї кілька днів була затримка. Весь цей час вона робила тести на вагітність, проте результат був негативний. Але один з тестів виявився все ж позитивним.

Також блогерка зізналася, що більше хотіла б хлопчика. Відзначимо, дочка у Талпи вже є. Дівчинку звуть Мілана. З її батьком Талпа давно не живе разом. Більш того, у них були сварки. Чоловік скаржився, що Настя обмежує його спілкування з дочкою.

Зазначимо, Настя Талпа була учасницею шоу "Пара на мільйон". Після цього вона стала популярним блогером, а до цього працювала флористом.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Бо втретє стала мамою.

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