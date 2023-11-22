Тепер у неї двоє синів і одна дочка.

Відома українська блогерка-мільйонниця Саша Бо поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона втретє стала мамою. 21 листопада на світ з'явилася її дочка, яку назвали Вірою.

"Наша Вірочка. Вчора о 21:45 ми нарешті зустрілися. 2330 г, 49 см", - написала Бо.

Відомо, що пологи проходили в одній з клінік Івано-Франківська. Після народження малятка молода матуся влаштувала їй фотосесію і показала обличчя дочки шанувальникам.

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У кадрі новонароджена Віра постала в білому боді, шкарпетках і шапочці. Поруч з нею лежить іграшка у вигляді баранчика.

Відзначимо, раніше Саша Бо говорила, що боїться народжувати дівчинку, тому що в будинку буде конкуренція. За її словами, її чоловік Платон Тарнавський буде більше любити дочку, а не її.

До слова, з Платоном Саша перебуває у шлюбі з 2022 року. Відомо, що вони разом вчилися в університеті, проте зустрічатися почали набагато пізніше.

До стосунків з ним Саша вже була одружена з блогером Ігорем Пустовітом, від якого народила двох синів. Кілька років тому пара розлучилася. Їхнє розлучення було скандальним, оскільки вони вилили багато бруду одне на одного.

Нагадаємо, раніше Саша Бо розповідала, що її вагітність проходила з аномалією.

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