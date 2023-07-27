Вона вже довгий час "сидить" на антидепресантах.

Українська співачка SHADU зізналася, що вже більше року вживає антидепресанти. Без них дівчина не може нормально жити.

Вона розповіла, що не вміє справлятися з тривожним емоційним станом, тому змушена "сидіти" на таблетках.

"Я зовсім не вмію справлятися зі стресом. Мене щохвилини переслідують тривожність і негативні думки..." - коментує зірка.

Вона додала, що постійний стрес руйнує її життя - вона практично не спить, не хоче ні з ким спілкуватися, не може нормально працювати.

Однак навіть настільки негативні думки не зірвали прем'єру її альбому на топовому британському лейблі. Артистка презентувала відразу три англомовних сингли. У кількох піснях вона вдало передала свій внутрішній стан.

Чим відома SHADU

SHADU - українська співачка, яка випустила кілька хітів, серед яких "Супердівчата", BABYLON, Dancer і Somebody again.

На початку повномасштабного російського вторгнення вона відвідала Молдову, де зворушливо виконала гімн України.

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