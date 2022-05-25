Співачка вразила виконанням гімну на мітингу у Кишиневі.

Українська співачка SHADU, яка нещодавно виїхала до Молодови у зв’язку з реабілітацією чоловіка після інсульту, вразила мешканців Кишинева виконанням гімну України.

Артистка долучилася до мітингу, який проходив біля посольства РФ на підтримку України. З відео SHADU видно, як десятки людей з плакатами прийшли підтримати заклики зупинити війну.

Саме відео артистка підписала так: "3 місяці боротьби за нашу свободу. 3 місяці боротьби за свободу всього цивілізованого і демократичного світу. Україна виборе цю перемогу. Для усіх. І, перш за все, для себе. Перемога вже близько! Дякую, Молдово, що з нами усім серцем! Слава Україні!"

Шанувальники в мережі також підтримали SHADU: "Дуже гарно. Я плачу! Перемога за нами", "Просто плачу…. Неси світом чудову українську душу! Це твоя місія", "Як гарно".

Нагадаємо, раніше африканський гурт переспівав "Ой, у лузі червона калина" і став зіркою інтернету.

Вас також можуть зацікавити новини: