Комаров вже готує заяву у Кіберполіцію.

Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт"Дмитро Комаров попередив підписників про шахрайство – невідомі використали його обличчя, щоб "розводити" користувачів соцмережі.

Про це журналіст написав у Facebook.

"Шахраї не вперше використовують в інтернеті моє ім’я і фото, вводячи людей в оману й цуплячи гроші", – поскаржився телеведучий.

Автор "Світ навиворіт" продемонстрував скріншот одного з таких фейків. Шахраї навіть розмістили несправжні відгуки від нібито "щасливчиків".

"Схема стандартна: у фотошопі домальовують на фотографіях, де у мене в руках телефон чи аркуш паперу, якусь інформацію про "розіграш", "подарунки", "безплатну роздачу грошей", – пояснив Комаров.

Він наголосив, що "безкоштовний сир буває тільки у пастці для миш".

"Не буває "шари". Гроші просто так не роздають. Шахраї обдурюють людей, використовуючи довіру до відомих персон. Офіційно заявляю: не маю ніякого відношення до таких "розводів". Якщо бачите у мережі, що Діма Комаров нібито пропонує десь зареєструватися, і він за це перерахує гроші – це брехня", – заявив телеведучий.

Комаров закликав людей якомога більше інформувати про випадки шахрайства і ділитися своїм прикрим досвідом з іншими: "Поділіться постом, розмістіть у сторіз. Люди прочитають, будуть знати, попередять своїх дітей. Можна відправляти скарги на такі розводи".

Він додав, що вже готує заяву у Кіберполіцію.

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Автор: Віолетта Орлова