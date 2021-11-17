Ведучий здивував фанатів тим, як молодо він виглядає на тлі молодших родичів.

Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" і головний мандрівник України Дмитро Комаров розчулив мережу схожістю зі своїми молодшими братом і сестрою. Виявилося, він виглядає ровесником родичів, які молодші за нього на шість років.

У своєму Instagram він привітав брата і сестру з їх днем народження, а також розповів зворушливу історію про те, як він "передбачав" їх появу.

Брат і сестра Комарова - двійнята. За словами ведучого, він дуже любить своїх родичів і дуже вдячний батькам за те, що вони зробили йому найкращий подарунок, зробивши його старшим братом.

Комаров розповів, що він сам "випросив" брата і сестру у батьків. Бувши шестирічним малюком, він ще не вимовляв букву "р", тому просив у мами й тата "блатика та сестличку".

"І попри те, що УЗД в 1989 чомусь показало одну дитину, я продовжував говорити всім навколо, що у мене буде братик і сестричка. Так і вийшло. Сестра старша за брата на 10 хвилин", - написав Комаров про те, як він "передбачав" появу двійнят.

Ведучий показав фото зі своїми братом і сестрою. Шанувальники прийшли в захват від зворушливих сімейних кадрів. Багато хто помітив, що двійнята дуже схожі на Комарова. Деякі навіть пожартували, що ведучий і його брат з сестрою насправді "трійнята".

"Як же ви всі схожі", "ніби трійнята", "які ви класні", "Прям клони", - написали захоплені шанувальники.

Фанатам дуже сподобалася історія від ведучого. Вони приєдналися до привітань брата і сестри Комарова, а самому мандрівнику шанувальники подякували за теплі сімейні знімки.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко