Італійський рок-гурт Maneskin підтримав Україну у війні, яку на нашій території розв'язала Росія. На музичному фестивалі Coachella соліст групи Даміано Давид зі сцени вигукнув: "Вільна Україна! F*ck Putin".
Крім того, 18 квітня на цьому ж фестивалі Maneskin виконали пісню "Gasoline", уривок з якої присвячений Україні.
"Як вам спиться вночі
Як ви закриваєте обидва ваші ока
Живете з усіма цими життями
Що у ваших руках
Самотньо стоячи на пагорбі
Використовуючи паливо для вбивства
Ми не будемо стояти на місці
Дивіться на нас, танцюйте
Ми будемо танцювати на бензині",- співається в треку.
Нагадаємо, раніше гурт Maneskin записав новий сингл на підтримку України. На відео, опублікованому на офіційному YouTube-каналі гурту, кадри учасників змінюють картини зруйнованих міст України.
Своїм відео Maneskin закликали шанувальників з усього світу допомогти Україні та біженцям.