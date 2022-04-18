Даміано Давид зі сцени вигукнув: "Вільна Україна! F*ck Putin".

Італійський рок-гурт Maneskin підтримав Україну у війні, яку на нашій території розв'язала Росія. На музичному фестивалі Coachella соліст групи Даміано Давид зі сцени вигукнув: "Вільна Україна! F*ck Putin".

Крім того, 18 квітня на цьому ж фестивалі Maneskin виконали пісню "Gasoline", уривок з якої присвячений Україні.

"Як вам спиться вночі

Як ви закриваєте обидва ваші ока

Живете з усіма цими життями

Що у ваших руках

Самотньо стоячи на пагорбі

Використовуючи паливо для вбивства

Ми не будемо стояти на місці

Дивіться на нас, танцюйте

Ми будемо танцювати на бензині",- співається в треку.

Нагадаємо, раніше гурт Maneskin записав новий сингл на підтримку України. На відео, опублікованому на офіційному YouTube-каналі гурту, кадри учасників змінюють картини зруйнованих міст України.

Своїм відео Maneskin закликали шанувальників з усього світу допомогти Україні та біженцям.

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