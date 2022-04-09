Відео починається словами "як ви спите ночами"?

Італійський рок-гурт Maneskin, який здобув перемогу на Євробаченні 2021, записав новий сингл на підтримку України. На відео, опублікованому на офіційному YouTube-каналі групи кадри учасників змінюють картини зруйнованих міст України.

Своїм відео Maneskin закликали шанувальників з усього світу допомогти Україні та біженцям.

"Біженці в Україні і по всьому світу потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій, і ви теж можете це зробити. Приєднуйтесь до нас, знімайте свої відеопризови до світу, щоб підтримати біженців, і робіть пожертву на ForUkraine.com", - написали музиканти в описі.

Нагадаємо, астролог назвала переломну дату, яка несе світ і глобальні зміни.

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