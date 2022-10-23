Блогер поділився несподіваною новиною.

Український блогер і бізнесмен Олександр Волошин розповів, що після весілля з Анною Трінчер йому несподівано написав рідний батько, з яким він не спілкувався понад чотири роки.

В одному з інтерв'ю Саша говорив про те, що його рідний батько на ім'я Олег неодноразово піднімав руку на маму. Але найбільше йому пригадалася ситуація, коли чоловік почав йти на його маму з ножем. Саша не витримав і почав відбивати його стільчиком.

"У мене був шок. Я дуже сильно боявся. Ось досі пам'ятаю цей страх", - сказав Волошин.

Чотири роки тому Волошин перестав спілкуватися зі своїм батьком, але після весілля чоловік вирішив з'явитися в житті свого сина. Він запитав у Олександра, чому той не розповів йому, що одружується і чи взяла Анна Трінчер їхнє прізвище.

Сам блогер зазначив, що його не ображає поведінка батька, але все це має дуже дивний вигляд.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер також зізналася, що не спілкується зі своїм рідним батьком.

"Він заподіяв занадто багато болю мені і моїй родині. Але я його пробачила. Звичайно, для цього потрібно було багато роботи і сліз", - сказала Трінчер.

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