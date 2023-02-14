Український репер Потап, який одружений на співачці Насті Каменських, опублікував у своєму Instagram-блозі зворушливе зізнання в коханні. Музикант таким чином спростував чутки про розлучення пари.
"Для мене любов – це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю, зі святом, кохана", - написав Потап.
Ці красиві слова він проілюстрував фотографією дружини. Настя Каменських відреагувала на це, залишивши в коментарях кілька сердечок. Публіка прийшла в захват від таких теплих і ніжних слів.
Реакція соцмереж
- "Схоже, вони разом! Це круто!"
- "Фух, ну слава Богу"
- "Кохайте і будьте коханими"
- "Потап і Настя - найкрасивіша пара!"
- "Чекаємо на фотку разом"
- "Ви чудова пара"
- "Настя тут дуже гарненька!"
Історія кохання Потапа і Насті Каменських
Артисти, які з 2006 року виступали в дуеті, часто давали приводи для того, щоб обговорювати їхній роман. Однак самі зірки довгі роки доводили, що між ними тільки творчі і ділові стосунки. Свій союз вони приховували дуже довго - тільки в 2019 році з'ясувалося, що вони все ж разом. Правда розкрилася після того, як публіка дізналася - у зірок відбулося весілля.
Нагадаємо, Каменських після "тиші в ефірі" повідомила, що набрала зайву вагу.