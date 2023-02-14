Зворушливе зізнання репер зробив на честь Дня Святого Валентина.

Український репер Потап, який одружений на співачці Насті Каменських, опублікував у своєму Instagram-блозі зворушливе зізнання в коханні. Музикант таким чином спростував чутки про розлучення пари.

"Для мене любов – це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю, зі святом, кохана", - написав Потап.

Ці красиві слова він проілюстрував фотографією дружини. Настя Каменських відреагувала на це, залишивши в коментарях кілька сердечок. Публіка прийшла в захват від таких теплих і ніжних слів.

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Реакція соцмереж

"Схоже, вони разом! Це круто!"

"Фух, ну слава Богу"

"Кохайте і будьте коханими"

"Потап і Настя - найкрасивіша пара!"

"Чекаємо на фотку разом"

"Ви чудова пара"

"Настя тут дуже гарненька!"

Історія кохання Потапа і Насті Каменських

Артисти, які з 2006 року виступали в дуеті, часто давали приводи для того, щоб обговорювати їхній роман. Однак самі зірки довгі роки доводили, що між ними тільки творчі і ділові стосунки. Свій союз вони приховували дуже довго - тільки в 2019 році з'ясувалося, що вони все ж разом. Правда розкрилася після того, як публіка дізналася - у зірок відбулося весілля.

Нагадаємо, Каменських після "тиші в ефірі" повідомила, що набрала зайву вагу.

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