Потап і Каменських / фото instagram.com

Український репер Потап, який одружений на співачці Насті Каменських, опублікував у своєму Instagram-блозі зворушливе зізнання в коханні. Музикант таким чином спростував чутки про розлучення пари. 

"Для мене любов – це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю, зі святом, кохана", - написав Потап. 

Ці красиві слова він проілюстрував фотографією дружини. Настя Каменських відреагувала на це, залишивши в коментарях кілька сердечок. Публіка прийшла в захват від таких теплих і ніжних слів. 

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Реакція соцмереж

  • "Схоже, вони разом! Це круто!"
  • "Фух, ну слава Богу"
  • "Кохайте і будьте коханими"
  • "Потап і Настя - найкрасивіша пара!"
  • "Чекаємо на фотку разом"
  • "Ви чудова пара"
  • "Настя тут дуже гарненька!"
Потап показав фото Насті / фото instagram.com/realpotap/

Історія кохання Потапа і Насті Каменських 

Артисти, які з 2006 року виступали в дуеті, часто давали приводи для того, щоб обговорювати їхній роман. Однак самі зірки довгі роки доводили, що між ними тільки творчі і ділові стосунки. Свій союз вони приховували дуже довго - тільки в 2019 році з'ясувалося, що вони все ж разом. Правда розкрилася після того, як публіка дізналася - у зірок відбулося весілля.

Нагадаємо, Каменських після "тиші в ефірі" повідомила, що набрала зайву вагу.

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