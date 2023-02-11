Співачка зізналася, що нині їй потрібно відновлювати форму.

Українська співачка Настя Каменських розповіла, що вона набрала зайву вагу. Зірка не приховує, що нині їй доведеться працювати над своєю фігурою, щоб повернути колишню форму.

У Stories Каменських розповіла, що вона "випала" з режиму. Через це вона набрала вагу. Але тепер зірка намагається повернутися до активних занять спортом, це також допомагає їй не падати духом на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Окрім цього, співачка показала нове фото. На ньому Каменських зображена в невдалому ракурсі. У такій позі чітко помітно зайві кілограми, які "наїла" зірка. Однак це зовсім не псує красу Каменських.

Відео дня

За словами співачки, вона продовжує працювати і нікуди не пропала. Зараз вона рідше публікує Stories, через що багато фанатів почали сильно переживати. Однак Каменських заспокоїла шанувальників.

Нагадаємо, раніше співачка розповіла, що вона займалася проблемами свого ментального здоров'я, очевидно, які з'явилися через війну. Віра в швидку перемогу допомагає їй рухатися вперед і розвивати свою творчість.

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