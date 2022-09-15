Ведучий Юрій Горбунов зазначив, що радий бачити Потапа з таким обличчям, коли на ньому нічого не перекошено.

Український репер Потап розповів, як зараз почувається та яка хвороба підкосила його. Раніше дружина Настя Каменських розповідала про його проблеми зі здоров'ям.

В ефірі "Сніданку з 1+1" артист поділився, що спочатку він переніс коронавірус, потім - отит, а згодом - синдром Ремзі-Ханта (параліч обличчя й нервів), який був у Джастіна Бібера.

"Це така важка штука... Але я дивився на хлопців, які воюють, й розумів: який параліл, про що казати?" - наголосив співак.

Зазначимо, що Потап повернувся з-за кордону, де він перебував ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Артист у студії "Сніданку з 1+1" розповів, що працював за кордоном - від Польщі до Латинської Америки. Його команда виступала й волонтерила на потреби охопленої війною України. За його словами, вдалося зібрати суму до 100 млн грн.

"Вже час повернутися, тому що треба підтримувати Україну в культурному плані", - каже Олексій.

Раніше співачка NK дала інтерв'ю , в якому розповіла детальніше про причину недуги Потапа. Нещодавно стало відомо, що у нього паралізувало частину обличчя. Сам чоловік виїхав з України ще до 24 лютого.

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