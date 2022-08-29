Співачка поділилася, що її чоловік жив у постійному стресі на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Співачка NK дала інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому розповіла детальніше про причину недуги Потапа. Нещодавно стало відомо, що у нього паралізувало частину обличчя. Сам чоловік виїхав з України ще до 24 лютого, і досі не повертався на Батьківщину.

"У нього відняло половину обличчя. Де б ти не був, в твоїй країні війна, в твоєму серці війна, в твоєму житті війна... Переживають всі. І Льоша мій - не виняток. Він як чоловік повинен триматися. Коли я в істериці, всі хвилюються, тут потрібно евакуювати, тут потрібно домовитися, тут допомогти, тут виїхати... І такий його моральний стан призвів до того, що у нього паралізувало половину обличчя", - сказала Каменських.

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Вона поділилася, що якийсь час Потап не міг харчуватися і навіть пити рідину. Протягом двох місяців він проходив лікування, а зараз відновлюється.

"Це виглядало дуже страшно. Воно паралізувало, і не працювала частина обличчя. Ти не можеш їсти, пити. Здавалося, лице ніколи не повернеться в нормальний стан. У кожного по-своєму. Стрес такий сильний, що організм не може на нього не реагувати. Коли ти нервуєш-нервуєш, а ще й не знаєш, що буде завтра, то все", - резюмувала Каменських.

Зазначимо, наприкінці серпня Настя повернулася в Україну без чоловіка, що дуже обурило публіку.

Нагадаємо, Дантес з Кацуріною поїхав до Варшави і назвав причину від'їзду.

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