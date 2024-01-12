Продюсер став героєм відео одного з місцевих блогерів.

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко - УНІАН) відзначився новою витівкою та здивував своїм виглядом.

В одному із закладів Дубай до Потапа підійшов місцевий блогер. Ролик з'явився у його Instagram.

У продюсера поцікавилися, з якої він країни. Потап озирнувся та відповів, що він з України. Потім його попросили назвати улюблену приказку на мові своєї країни.

"Що тебе не вбиває, те тебе не вбиває", - відповів Потап, не роздумуючи.

Репер прийшов у заклад в нетиповому для свого стилю образі. Він вдягнув чорну шкіряну куртку й кашкет. Більшість користувачів зазначили, що впізнали Потапа лише по голосу.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Потап перебував в Іспанії. Він говорив, що заочно вступив в ТрО, через що його розкритикували в мережі. Пізніше він повернувся в Україну, проте часто їздив за кордон. Відповідаючи на закиди, Потап сказав, що там він може більше користі принести батьківщині.

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