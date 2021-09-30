Крім Насті Каменських, там ще були Даша Астаф'єва і Віра Брежнєва.

Потап зізнався, що бачив свою дружину Настю Каменських у списку елітних повій.

Про це він розповів у програмі "Позаочі".

"Люди придумували, що я якийсь депутатський синок, а Настя-повія з Одеси. Я бачив каталог, де були артистки і ціни за ніч, типу Даша Астаф'єва, Настя Каменських і Віра Брежнєва", - повідомив Потап.

Співак вивчив "розцінки" на зірок і подзвонив їм трьом. На новину співачки відреагували жартівливо, мовляв, вони коштують дорожче, ніж інші.

"Мені знайомий каже: "Вони ж ще співають, і можна з ними провести ніч". Ось така історія", - додав Потап.

Настя Каменських - це українська співачка, яка здобула популярність, виступаючи в дуеті з Потапом. 10 років пара завойовувала серця глядачів, а потім група розпалася. Потап почав більш активно займатися своєю групою MOZGI, а Настя пішла в сольне плавання під псевдонімом NK. Влітку 2020 року зірка представила свій перший сольний іспаномовний альбом Eclеctica.

У травні 2019 року Потап і Настя Каменських одружилися. Вони живуть у власному приватному будинку під Києвом. По сусідству з ними живуть Юрій Горбунов і Катя Осадча.

Автор: Віолетта Орлова