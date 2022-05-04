Настя Каменських сьогодні відзначає день народження.

4 травня українська співачка Настя Каменських відзначає своє 35-річчя. Першим її привітав коханий чоловік, продюсер Потап.

У своєму Instagram він оприлюднив дуже зворушливий пост, який змусив користувачів мережі просто вмиватися сльозами.

"Моя найкрасивіша жінка в усьому світі! Я кохаю тебе, я обожнюю тебе, я співаю тебе! Я так пишаюся тобою, твоєю силою і неймовірною красою! Ти, як Україна, можеш все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва, ти - моя мрія, мій партер, моя підтримка, мій друг, моя пісня! У ці складні часи для нас всіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала ангелом миру, що несе український прапор свободи, рупором народу, і я став ще більше тобою пишатися", - написав Потап.

Він додав, що все, що в цьому житті робить Каменських - все красиво. За його словами, вона прикрашає своєю красою і талантом весь світ.

"Я безмежно вдячний долі, що вона подарувала мені тебе. Я кохаю тебе, моє сонечко, дуже сильно кохаю", - додав Потап.

Шанувальники пари відзначили, що продюсер дуже зворушливо привітав свою дружину. У коментарях вони написали, що не можуть стримати сліз і висловили слова захоплення їх коханню.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських разом з The Black Eyed Peas заспівали антивоєнний гімн світу.

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