Каменських виступила на Latin American Music Awards.

Українська співачка Настя Каменських виступила разом з латиноамериканською групою The Black Eyed Peas.

Церемонія Latin American Music Awards була присвячена Україні. Розпочався концерт з кадрів війни в Україні, а потім знамениті артисти виконали антивоєнний гімн світу.

Фронтмен групи Will.i.am інтегрував у пісню "Where is the love" гасло Pray for Ukraine. Таким чином він також вирішив підтримати Україну, на території якої йде повномасштабна війна, розв'язана Росією.

Також з полум'яною промовою виступила і сама Каменських. Вона закликала не мовчати про війну і допомагати постраждалим.

"Війні немає місця в сучасному світі. Благаю вас, не забувайте про мою країну. Говоріть про неї, підтримуйте її як тільки можете. Тому що у свободи зараз інше ім'я. Свобода - це Україна", - сказала співачка.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських на концерті вимовила сильну промову про Україну і розплакалася.

