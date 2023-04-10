Співачка розповіла, що вже кілька місяців бореться з недугою.

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася з шанувальниками сумною новиною - через хворобу вона втратила слух. Як розповіла знаменитість в Instagram, вона серйозно перехворіла, після чого у неї почалися ускладнення.

"Я дуже сильно перехворіла, і ускладнення вже два місяці. Найголовніше для музиканта - слух. Але, на жаль, нічого не змінюється... Вперше ходила на "зозулю" (промивання носової порожнини, – УНІАН). Це просто жах! Але слух не повертається... " - зізналася Приходько.

Співачка сама не знає, яка саме хвороба спровокувала такий її стан. При цьому вона намагалася лікуватися традиційними засобами, але жодні препарати їй не допомогли. Тому вона вирішила навіть вдатися до народної медицини.

Відео дня

"Народна медицина. Куди ж без неї. Дексамітазон і всі можливі ліки протягом двох місяців не дають нічого! Головне, на корону здавала три рази, і це не вона! Якась затята хвороба мене наздогнала", - додала Приходько.

Нагадаємо, раніше про серйозну хворобу повідомила Настя Каменських. У співачки виявили новоутворення в легенях, через яке вона могла втратити голос.

Вас також можуть зацікавити новини: