Співачці терміново потрібне лікування.

Українська співачка Настя Каменських перенесла свої концерти через проблеми зі здоров'ям. Співачка розповіла, що майже втратила голос через новоутворення в голосових зв'язках.

Зараз їй потрібно пройти курс лікування, після чого її зв'язки і голос відновляться. Але якщо вона цього не зробить, то може втратити голос назавжди.

"Згідно з висновками лікарів, після термінового лікування, дотримання всіх рекомендацій і рекомендованого режиму - мій голос і робота зв'язок прийдуть в норму вже через кілька тижнів", - написала Каменських в Instagram.

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У зв'язку з цим вона перенесла концерти, які повинні були відбутися в період з 28 березня по 2 квітня.

"Мені необхідно термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо це не зробити зараз, можу втратити голос назавжди. Для мене важливо, щоб всі, хто купив квитки на мої виступи, змогли відвідати повноцінні, яскраві, емоційні та чуттєві концерти. Тому змушена перенести перші п'ять концертів, які повинні були відбутися з 28 березня по 2 квітня", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше екс-підопічна Потапа звинуватила його в зрадах Насті Каменських і сказала, що він схиляв її до інтиму.

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