Відомий шеф-кухар привітав з Днем матері найріднішу жінку у своєму житті.

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво не зміг пройти повз День матері, який сьогодні відзначають в Україні. На честь цього свята він показав фото зі своєю мамою. В Instagram-блозі він публічно звернувся до жінки і сказав, коли зможе до неї приїхати.

"Мамо, я повернуся. Але тільки після перемоги України. З Днем матері, моя дорога. Спасибі за те, що я на цьому світі", - зворушливо написав шеф-кухар.

У публікації він додав фото зі свого дитинства і юності.

Також Хіменес-Браво показав недавні кадри, зроблені під час відпустки зі своєю матір'ю.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво вперше розповів, як одного разу став жертвою злочинної групи - його побили майже до смерті і кинули в лісі.

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